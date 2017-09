Schulen bieten kaum tägliche Turnstunde an

Das Angebot der täglichen Turnstunde wird von den Schulen nur sehr verhalten genutzt, wie die ersten Zahlen zeigen. Oberösterreich gehört aber trotz der ernüchternden Zahlen zu den bewegungsfreudigsten Bundesländen.

Im Vorjahr wurde den Bundesländern vom Sportministerium die Finanzierung einer täglichen Bewegungseinheit an den Schulen zugesagt. Das Interesse an den Schulen ist allerdings bescheiden. Die SPÖ warf Sport-Landesrat Michael Strugl (ÖVP) in der Landtagssitzung am Donnerstag vor, vollmundige Ankündigungen gemacht zu haben.

Zwölf Prozent bieten tägliche Turnstunde an

Mindestens so viele Klassen wie im Burgenland müssten bei uns am Projekt der täglichen Bewegung teilnehmen, erinnerte SPÖ-Landtagsabgeordnete Sabine Promberger den ÖVP-Landesrat an seine Prognose. 85 Prozent waren es im Burgenland, in Oberösterreich könne davon aber keine Rede sein. Nur knapp zwölf Prozent der Schulklassen in Oberösterreich bieten die tägliche Turnstunde an, manche Städte gar keine – als Beispiel nannte Strugl die Stadt Steyr.

Auf die Frage nach dem Grund für die niedrigen Zahlen in Oberösterreich sagte Strugl: „Ich verhehle gar nicht, dass ich mir schon im ersten Jahr mehr gewünscht hätte und ich habe es mir, ehrlich gesagt, auch leichter vorgestellt. Ich habe nämlich geglaubt, es wollen eh alle.“

Überzeugungsarbeit

Dabei brauche man die flächendeckende, tägliche Turnstunde, appelliert Strugl. Man müsse daher noch viel Überzeugungsarbeit leisten, auch wenn die Zahlen im Vergleich zu anderen Bundesländern noch verhältnismäßig gut seien. Laut Sport-Landesrat nehmen in Oberösterreich 153 Schulen teil, in Niederösterreich 60, in Wien nur neun und in Tirol oder der Steiermark gar nur sechs.

250 neue Jobs seien mit der täglichen Turnstunde angekündigt gewesen, halt Sabine Promberger nach und richtet die Frage an Strugl, wie viele es nun wirklich seien. 54 Bewegungs-Coaches seien derzeit an den Schulen neu im Einsatz, sagt Strugl und dankt den Dachverbänden, die diese Coaches ausbilden und deren Einsatz auch koordinieren.