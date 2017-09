Linz Textil - Eigentümer kündigt Rückzug an

Bei der außerordentlichen Hauptversammlung der Linz Textil Holding AG wird es am 12. Oktober zu einem Wechsel im Aufsichtsrat kommen: Mehrheitseigentümer Dionys Lehner will sein Aufsichtsratsmandat zurücklegen.

Statt Lehner soll seine Frau Barbara Lehner in das Gremium einziehen. Er sehe sich „nicht in der Lage, Schäden, die durch eigene Aktionäre verursacht werden, zu reparieren“, begründete Lehner seinen Schritt. Der Familie Lehner sind rund 60 Prozent der Anteile an Linz Textil zuzurechnen.

Streit um Haus in Linz

Hintergrund der bevorstehenden außerordentlichen Hauptversammlung im Oktober ist der Streit um ein Haus in Linz, das als Dienstwohnung für Lehner diente, der bis Ende 2016 Vorstandschef des Unternehmens war. Das Gebäude wurde saniert und später an die Familie Lehner verkauft - die Minderheitseigentümer kritisieren, dass dem Unternehmen dadurch ein Schaden entstanden sei. Beantragt für die außerordentlichen Hauptversammlung wurde von mehreren Aktionären eine Sonderprüfung.

Ehefrau in den Aufsichtsrat

Der Einzug von Barbara Lehner (51) in den Aufsichtsrat bringe eine weitere Verjüngung des Gremiums und die Erfüllung der angekündigten Quote, heißt es in der Aussendung.

Der Vorstand des Unternehmens verweist auf von Dionys Lehner eingeleitete Restrukturierungserfolge: „Ohne diese Restrukturierung hätte die Linz-Textil-Gruppe 2016 wie im Jahr 2014 wohl einen Verlust ausweisen müssen“. Für das Geschäftsjahr 2017 wird ein positives Jahresergebnis erwartet. „Der Ausblick für 2018 und die Folgejahre, unter der Annahme, dass der Konflikt mit den Kleinaktionären weiterbestehen wird, ist jedoch verhalten“, heißt es in der Aussendung des Unternehmens.

