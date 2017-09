OÖ führt bei tödlichen Alko-Unfällen

Sechs Menschen sind heuer bis Juli bei Alko-Unfällen auf Oberösterreichs Straßen ums Leben gekommen. Gleich viele tödliche Verkehrsunfälle wie im gesamten vergangenen Jahr, so die Statistik Austria. Bundesweit ist OÖ damit sogar Spitzenreiter.

Entweder waren der Fahrer oder die Fahrerin selbst alkoholisiert oder sie verursachten tödliche Unfälle, so die am Mittwoch veröffentlichte Bilanz der Statistik Austria. Oberösterreich ist mit den sechs Todesopfern bei Unfällen durch Alkohol am Steuer in dieser Statistik trauriger Spitzenreiter unter den Bundesländern.

ORF

Alkohol im Straßenverkehr auffallend

Es ist nach längerem auch wieder eine Statistik, bei der der Alkohol im Straßenverkehr hervor sticht, zuletzt war die Ablenkung durch Handys am Steuer immer wieder Thema.

Schwacher Trost für alle, die durch Unfälle einen geliebten Menschen verloren oder Schaden erlitten haben: Die Zahlen der Bilanz der Statistik Austria zeigen auch, dass in ganz Österreich insgesamt weniger Unfälle im ersten Halbjahr passiert sind, als im gleichen Zeitraum vergangenes Jahr.

Über 17.000 Unfälle wurden gezählt, ein kleines Minus von etwas mehr als ein Prozent, 170 Tote wurden beklagt. In Oberösterreich gab es um sieben Verkehrstote weniger.