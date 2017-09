Seniorenbund präsentierte Wahlforderungen

Fast ein Drittel aller Wahlberechtigten bei der Nationalratswahl im Oktober in Oberösterreich sind über 60 Jahre alt. Der ÖVP-Seniorenbund hat daher jetzt auf die Bedeutung und Wünsche der Generation 60+ aufmerksam gemacht.

Da die Bevölkerung immer mehr altere, sei die Generation der Über-60-Jährigen auch bei den Wahlen immer wichtiger, so der Landesobmann des ÖVP-Seniorenbundes, Josef Pühringer. So seien von rund 1,1 Mio. Wahlberechtigten in Oberösterreich im Oktober rund 351.000 über 60 Jahre alt.

Absicherung der Pensionen erwartet

Vom zukünftigen Parlament erwarte man deshalb auch eine nachhaltige Absicherung der sozialen Leistungen, sprich Pensionen. Deshalb sei man für eine Gebührenbremse und ausgeglichene Budgets, denn, so Pühringer: „Wir haben nichts von sozialen Leistungen, die auf Pump erfolgen, denn die sind von kurzer Dauer. Daher ist das etwas vom Allerwichtigsten.“

Weiters fordere man die Erhaltung der hohen Qualität im Gesundheitswesen und ein umfassendes Pflegepaket für die immer älter werdende Gesellschaft - und dieses Pflegepaket müsse auch leistbar für den Einzelnen sein und bleiben.

Erhalt der Infrastruktur in ländlichen Regionen

Für ältere Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, werde man für den Erhalt der Infrastruktur in ländlichen Regionen eintreten, dazu gehören neben Ärzten auch Nahversorger, Apotheken und Banken, so Pühringer. Insgesamt acht Kandidaten des ÖVP-Seniorenbundes unterstützen die „Liste Sebastian Kurz“ am 15. Oktober.