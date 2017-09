Startschuss für neue Saison am Landestheater

Am Samstag fällt am Landestheater Linz an der Promenade der Startschuss für die neue Saison. Am Programm stehen gleich drei Premieren. „Für immer jung?“ lautet das Motto der neuen Saison.

Dementsprechend gestaltet sich auch die Auswahl der Stücke. Denn mit Frank Wedekinds Klassiker „Frühlingserwachen“ und der griechischen Tragödie „Antigone“, beides Stücke, die im Deutschunterricht nicht fehlen dürfen, feiert das Landestheater den Start der neuen Spielzeit.

Die ewige Frage nach der Jugend

Die ewige Frage nach der Jugend sei ein Thema, das sich quer durch alle Altersschichten zieht, so Schauspielchef Stephan Suschke: „Oscar Wilde hat das ganz gut formuliert: Das Problem ist nicht, dass man alt wird, sondern, dass man jung bleibt. Also im Kopf findet etwas anderes statt, als äußerlich. Für uns ist ‚forever young‘ aber auch mit einem Fragezeichen verbunden.“

Gespräche nach den Vorstellungen geplant

Das Schauspiel will dem Publikum ab dieser Spielzeit noch näher sein. Deshalb werden vor und nach der Vorstellung Gespräche über die jeweiligen Stücke angeboten.