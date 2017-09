Großbrand in Tischlerei in Mondsee

Ein Brand in einer Tischlerei in Mondsee hat in der Nacht von Montag auf Dienstag gleich neun Feuerwehren gefordert. Weil die Feuerwehr Mondsee nach einer Übung noch im Feuerwehrhaus war, war sie nach nur vier Minuten zur Stelle.

Am Schlimmsten habe es die Möbelproduktion erwischt, so der 87-jährige Seniorchef Josef Wienerroither – Er und seine Frau waren es, die als erste den Brand bemerkt hatten. Das Senior-Ehepaar wollte gerade zu Bett gehen, als seine Frau lautes Krachen hörte und dann sahen sie den Brand in der Tischlerei, „ich weiß gar nicht wie das weitergehen soll“.

fotokerschi/Kerschbaummayr

Ausbreiten des Feuers verhindert

Der 87-jährige übergab den Betrieb schon vor Jahren an seine Söhne. Er war in seiner aktiven Zeit selbst mit Leib und Seele Feuerwehrmann und half unzähligen Menschen. Nur dem raschen Einsatz der neun Feuerwehren ist es zu verdanken, dass sich der Brand nicht weiter ausgebreitet hat.

ORF

„Das Glück war, dass wir in unserem Abschnitt jeden Montag Übungen durchführen – und wir waren zurzeit der Alarmierung noch im Feuerwehrhaus; die nachbarfeuerwehr wäre gerade gekommen und wollte Atemschutzflaschen füllen“, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr Mondsee Mattias Döllerer. Beide Helfergruppen fuhren sofort zur Tischlerei.

ORF

Brandursache noch nicht geklärt

Ein weiterer Vorteil war, dass sich die Helfer am Einsatzort gut auskannten, „wir haben dort oft geübt, weil der Seniorchef langjähriges Mitglied der Feuerwehr ist“. Der Brand dürfte laut Feuerwehr im Außenbereich seinen Ausgang genommen haben, wo die Firmenautos stehen. Die Brandursache steht noch nicht fest.