Suche nach flüchtigen Verkehrsrowdy

In Marchtrenk sucht die Polizei nach einem fahrerflüchtigen Autorowdy. Der Unbekannte hat am Wochenende ein geparktes Auto gerammt und schwer beschädigt. Die Spuren deuten auf einen schwarzen BMW als Verursacher hin.

Es war eine böse Überraschung für die 56-jährige Autobesitzerin, als sie Sonntagvormittag zu ihrem Wagen kam. Das Auto, das über Nacht in der Kindergartenstraße ganz in der Nähe der Kreuzung mit der Goethestraße abgestellt war, war völlig demoliert. Ein anderes Fahrzeug dürfte es in der Nacht so heftig gerammt haben, dass das Auto der Frau um einen ganzen Parkplatz und dann auf den Gehsteig hinaufgeschoben wurde.

Beschädigte Teile noch eingesammelt

Der Verursacher beging Fahrerflucht. Zuvor dürfte er aber noch die größeren Teile seines vermutlich ebenfalls stark beschädigten Wagens eingesammelt haben. Laut Polizei blieben aber dennoch einige Teile des Fahrzeuges an der Unfallstelle zurück. Daraus ergibt sich, dass nach einem schwarzen 3er-BMW Limousine oder Touring aus den Jahren 1998 bis 2001 gesucht wird.

Polizei ersucht um Hinweise

Weil in dieser Nacht in unmittelbarer Nähe eine Hochzeit stattfand, hofft die Polizei auf Zeugen des Vorfalles. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marchtrenk entgegen.