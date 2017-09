Klarer Sieg der Rieder gegen Lustenau

Die SV Guntamatic Ried gewinnt das vierte Heimspiel in Serie mit einem verdienten 3:1 (1:1) über Austria Lustenau. An Chancen gemessen wäre ein höherer Sieg möglich gewesen. Ried bleibt damit in der Tabelle auf Platz 3.

3.276 Zuschauer sind in der „Keine Sorgen-Arena“ zu Gast.

Torfolge: 0:1 Ronivaldo/14., 1:1 Haring/43., 2:1 Walch/60., 3:1 Chabbi/82.

Aufstellung Ried: Gebauer; Boateng, Marcos, Kerhe, Haring; Stankovic (46. Wießmeier), Walch (78. Mayer), Durmus, Grgic; Fröschl (75. Ammerer), Chabbi

Aufstellung Lustenau: Mohr; Dorn, Rodrigues, Kobleder, Grassegger, Victor (51. Lovric), Ashimeru, Drazan (66.Krainz) , Güclü, Ronivaldo, Barbosa

Spielbeginn.

Der erste Freistoß der Rieder durch Stankovic landet in der Mauer der Vorarlberger. Nächste Aktion der Gastgeber durch Stankovic auf Fröschl, der ins Tor trifft. Abseits. Keine Reklamationen.

5.: Der Rieder Durmus agiert wie immer auf der linken Außenbahn pfeilschnell und technisch stark. Schöne Flanke auf Chabbi. Kobleder stört ihn, die Chance ist weg. Ried macht Dampf. Lustenau hat das Rieder Halbfeld noch nicht einmal von Ferne gesehen.

8.: Durmus zieht aus der Distanz ab. Der Ball geht knapp am Tor von Mohr vorbei. Und gleich der Eckball für Ried. Mohr fischt den Ball von Stankovic aus der Luft vor dem lauernden Fröschl herunter.

14.: Tor für Lustenau: Ronivaldo trifft zum 1:0! Völlig gegen den Spielverlauf trifft der Brasilianer aus der ersten Aktion im Rieder Strafraum. Barbosa hatte geflankt, Victor’s Kopfball wurde von der Rieder Defensive vor die Beine von Ronivaldo abgewehrt.Der hatte keine Mühe mehr.

17.: Die Rieder antworten. Chabbi per Kopf - knapp daneben.

21.: Der Rieder Elan ist zwar nicht verflogen, die Dominanz der Anfangsphase ist jedoch nicht mehr zu sehen. Lustenau tritt jetzt energischer auf und sucht die Offensive.

28.: Drazan bringt einen Eckball gut zur Mitte. Victor verzieht. Gleich darauf ein Freistoß für die Gäste nach Foul an Barbosa. Ein Fall für Ex-LASK-Spieler Drazan. Gebauer hält.

32.: Beide Teams versuchen, die Offensive an sich zu reißen. Es geht hin und her. Gefährliche Torszenen fehlen jedoch auf beiden Seiten.

38.: Freistoß für Ried. Stankovic tritt an, der Ball geht durch die Mauer. Mohr klärt mit Faustabwehr. Die Rieder drängen auf den Ausgleich.

43.: Ausgleich für Ried durch Haring! Dem Tor geht ein Eckball durch Stankovic voraus. Haring steht frei und drückt den Ball per Kopf zum 1:1 ins Tor.

Pausenstand 1:1. Fazit der ersten Halbzeit: Die Rieder haben mächtig losgelegt, das Tor der Gäste fiel mit dem ersten Angriff gegen den Spielverlauf. Danach hielt Lustenau besser dagegen und kam auch zu Möglichkeiten. Die Rieder agierten jedoch feldüberlegen. Das 1:1 der Rieder resultierte aus einem Geschenk der Lustenau-Abwehr, die den freistehenden Haring vergaß, ist aber völlig verdient.

Anstoß zur zweiten Hälfte. Bei den Riedern beginnt Wießmeier anstelle von Stankovic. Der Wechsel könnte einer verstärkten Offensive geschuldet sein.

48.: Tatsächlich läuft der Ball sofort in Richtung des Tores von Austria Lustenau. Chabbi taucht alleine vor Keeper Mohr auf. Abseits! Eine enge Entscheidung.

49.: Gelb/rote Karte gegen Rodrigues (Lustenau)nach einem derben Foul an Walch. Jetzt nimmt Lustenau Victor für Lovric aus dem Spiel. Die Defensive wird verstärkt.

54.: Tor - nein, Foul an Mohr! Der Ball liegt wieder im Tor der Gäste. Dem geht ein Getümmel nach Eckball für Ried bevor. Der Ball ist drinnen. Der Referee entscheidet aber auf Foul an Torhüter Mohr.

55.: Wieder Chabbi, wieder nix! Schönes Zuspiel von Fröschl auf den Trainersohn. Chabbi steigt zum Kopfball auf - da hilft auch die Latte für die Gäste aus.

60.: 2:1 für Ried durch Clemens Walch! Grgic eröffnet die Situation, die Mohr noch abwehren kann. Durmus kommt an den Ball, passt perfekt auf Walch, der den Kopf nur noch hinhalten muss und trifft.

64: Wieder spielt Fröschl auf Chabbi, und wieder vergibt dieser per Kopf. Bei Lustenau ersetzt Krainz jetzt Drazan.

70.: Lustenau erstmals vor dem Rieder Tor. Den Freistoß arrettiert Gebauer sicher.

75.: Fröschl hat den Arbeitstag verletzungsbedingt beendet. Für ihn kommt Ammerer. Für Walch kommt Mayer.

Endstände der elften Runde: Wattens - Liefering 3:2

FAC - Hartberg 2:0

KSV - Innsbruck 2:1

Ried - Lustenau 3:1 BW Linz - Wr. Neustadt 1:1

80.: Das Tempo ist verflacht. Dass die Rieder einen Mann mehr am Feld haben, ist nicht zu sehen.

82.: 3:1 für Ried - Chabbi kann es ja doch! Der eingewechselte Mayer dankt das Vertrauen mit einem „Zuckerpass“ auf Chabbi. Diesmal setzt dieser die Chance zählbar um. Das sollte die Vorentscheidung gewesen sein.

87.: Letzter Wechsel bei Lustenau: Ronivaldo geht, Pavlovic kommt.

4 Minuten Nachspielzeit. Am verdienten Erfolg der Gastgeber ändert sich nichts mehr.

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at