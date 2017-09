Sauna ging bei Fußballtraining in Flammen auf

In Taufkirchen an der Pram ist Donnerstagabend während eines Fußballspieles ein Brand im daneben liegenden Vereinslokal ausgebrochen. Das Feuer entstand in der Sauna.

Diese war bereits vor dem Spiel aufgeheizt worden. Bis die Spieler das Feuer bemerkten, stand der Saunaraum bereits im Vollbrand. Den Feuerwehren aus Taufkirchen gelang es, den Brand zu löschen.

Kleidung von 15 Fußballspielern verbrannt

Der Kabinentrakt wurde aber stark beschädigt, und viele persönliche Gegenstände und Bekleidungstücke von 15 Fußballspielern verbrannten. Die Brandursache wird noch ermittelt.