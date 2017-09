Polizeieinsatz wegen Lärms – Beamte attackiert

Ein Polizeieinsatz wegen zu lauter Musik hat am Donnerstag in Dorf an der Pram (Bezirk Schärding) mit einer Festnahme geendet. Der 39-jährige Verursacher war auf die Beamten losgegangen. Ein Polizist wurde verletzt.

Die Situation hatte sich nach und nach zugespitzt. Ein 39-jähriger Mann aus Dorf an der Pram hatte in der Nacht so laut Musik gehört, dass die Polizei anrückte. Trotzdem hielt es der Mann nicht für nötig, auf die Aufforderungen der Beamten zu reagieren - und drehte die Musik nicht leiser.

Auf Beamte eingeschlagen

Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft griffen die Polizisten um 2.30 Uhr schließlich zu härteren Bandagen - und wollten den 39-Jährigen festnehmen. Doch der Mann wurde so wütend, dass er auf die Beamten losging und begann, auf sie einzuschlagen.

Diesen gelang es schließlich den rabiaten Musikfreund zu fixieren. Doch als sie ihm Handschellen anlegen wollte, wehrte sich der Mann so heftig, dass einer der Polizisten am Knie verletzt wurde. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert.