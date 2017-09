Premiere für Innviertler Film „Stille Wasser“

Nach zweieinhalb Jahren Produktion feiert am Freitag „Stille Wasser“, der zweite abendfüllende Film des Munderfinger Freundeskreises „Wunderkreis“, Premiere. Angefangen hat die Leidenschaft fürs Filmen in einem HTL-Projekt.

Nach ihrem ersten Film „Da Wüdara“, der auf YouTube bereits mehr als 64.000-mal angesehen wurde, arbeiteten die Innviertler seit Anfang 2015 an ihrem nächsten Film. Entstanden ist „Stille Wasser“ in einem Jahr Arbeit am Drehbuch, drei Monaten Drehzeit in Lochen, Mattighofen, Mattsee, Munderfing, Linz, in Italien und einem Jahr Schnitt und Nachbearbeitung.

Die Suche nach einem Schuldigen

Hauptdarsteller des Werks ist Flo, für den eine Welt zusammenbricht, als sich sein bester Freund Andi das Leben nimmt. Monatelang gibt er sich selbst die Schuld am Suizid seines Freundes. Bis er sich einen anderen Schuldigen sucht, den ehemaligen Chef seines Freundes Andi. Dieser soll auch für den Jobverlust von Flos bestem Freund verantwortlich gewesen sein. Ohne konkreten Verdacht und etwas stümperhaft versucht Flo, dem Mann strafbare Handlungen nachzuweisen, was zunächst aber nicht gelingen will.

Filmleidenschaft entstand in der HTL

Die Leidenschaft für den Film wurde bei den Mitgliedern von „Wunderkreis“ im Projektunterricht der HTL Braunau geweckt. Angespornt durch den Sieg beim HTL-Filmwettbewerb, entstand schließlich das Drehbuch für ihren erste große Filmproduktion „Da Wüdara“.

Premiere an Freitag und Samstag

Nach großem Publikumszuspruch und tausenden Zusehern auf YouTube wurde mit den Arbeiten am neuen Film „Stille Wasser“ begonnen. Zu sehen ist das neueste Werk der Innviertler bei zwei Premierenvorstellungen Freitag- und Samstagabend in Munderfing.

