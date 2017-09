Polizei Wels warnt vor Betrug mit Teppichen

In Wels ist am Dienstag eine Pensionistin auf angebliche Teppichhändler hereingefallen und um 400 Euro betrogen worden. Unter der Vorgabe, Geschäftsprobleme zu haben, lockte ihr ein Paar das Geld heraus, so die Polizei.

Die 89-Jährige wurde am Dienstag von einem Unbekannten angerufen, er sei von einer türkischen Teppichfirma, und es gebe Probleme mit seinem Geschäft. Er werde seinen Sohn und dessen Frau zu ihr nach Hause schicken, so der Unbekannte am Telefon.

Geld für dringend benötigte Einfuhr

Tatsächlich erschien dann gegen Mittag ein Pärchen bei der 89-Jährigen. Die beiden sagten, sie würden dringend Geld benötigen, um Teppiche nach Österreich einführen zu können. Die Seniorin gab den beiden 400 Euro. Beide versicherten ihr, das Geld am nächsten Tag zurückzugeben und schenkten ihr außerdem einen Teppich. Doch das Paar blieb verschwunden - und mit ihm auch das Geld der Frau.

Polizei ersucht um Hinweise

Der Mann soll 40 bis 50 Jahre alt, korpulent und unrasiert sein. Seine Komplizin wurde ebenfalls stärker, blond und zwischen 25 und 35 Jahre alt beschrieben. Die Polizei ersucht um Hinweise unter der Telefonnummer der Inspektion Dragonerstraße 059133/4191-100.