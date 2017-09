150.000 Kreuzfahrtpassagiere in Linz

Rund 150.000 Passagiere von Kreuzfahrtschiffen haben in dieser Sommersaison in Linz Station gemacht. Ihre Zahl dürfte in den nächsten Jahren weiter steigen. Aus Platzgründen müssen Schiffe an manchen Tagen schon abgewiesen werden.

Inzwischen ist diese Form des Tourismus auch zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden, so der Tourismusdirektor von Linz, Georg Steiner: „Wir hatten in den letzten Jahren so eine tolle Entwicklung, dass die Infrastruktur mittlerweile nicht mehr da ist. Die ersten Schiffe müssen schon abgewiesen werden. Wir bräuchten dringend eine weitere Anlegestelle, die man im Bereich des Brucknerhauses bauen könnte. Die Werbegemeinschaft Donau hat hier ganz konkrete Pläne und verhandelt mit der Stadt Linz.“

ORF

„Infrastruktur ein Dauerthema“

Man sei sich der Problematik bewusst, sagt der für Wirtschaft zuständige Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP): „Die Optimierung der Infrastruktur ist sowas wie ein Dauerthema. Wir haben in Linz eine Sondersituation, da wir im Hochwasserabflussbereich mit dem Damm liegen, also baulich auch nicht einfach zu lösen ist. Hier brauchen wir in Zukunft noch mehr Anstrengungen, um dieses Thema für die Reedereien, aber auch für die Bewohner an der Donau, besser lösen zu können.“

9,2 Millionen Euro durch Kreuzfahrttourismus

Laut einer Studie, die an der Universität Passau erstellt worden ist, bringt der Kreuzfahrttourismus Linz inzwischen Umsätze in der Höhe von mindestens 9,2 Millionen Euro.