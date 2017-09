Baustelle auf B127 am Freitag beendet

Pendler aus dem Raum Rohrbach, die seit 10. Juli durch die Baustelle im Bereich Puchenau Urfahrwänd auf der ohnehin stauanfälligen Strecke immer wieder im Stau stehen, dürfen sich auf eine Entspannung der Situation einstellen.

Spätestens der Frühverkehr am Freitag soll auf der B127 wieder auf allen Spuren fahren können. Martin Pöchheim vom Autobahnbetreiber ASFINAG, der unter anderem für die zu Ende gehende Baustelle auf der B127 und die Errichtung des Linzer Westringes zuständig ist, sagte am Dienstag gegenüber dem ORF OÖ: „Die Restarbeiten werden vermutlich am Donnerstagnachmittag abgeschlossen. Gewährleistet wird, dass die Arbeiten Freitagfrüh abgeschlossen sind. Die Arbeiten, die im Sommer durchgeführt wurden, sind eine sehr wichtige Vorleistung für den späteren Bau der A26.“

Leitungen gebündelt

Zahlreiche bestehende Leitungen im Bereich der Busspur bzw. Radweg hätten gebündelt unter die Busspur gelegt werden müssen, um der späteren Baustelle nicht im Weg zu sein, so Pöchheim. Bei der Druckprüfung der Gasleitung hätte es zum Schluss Probleme gegeben. Dies hätte bei den Arbeiten zu einer Verzögerung von vier Tagen geführt. Die Bauarbeiten auf der B127 haben zwei Millionen Euro gekostet.