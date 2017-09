Einbrecher schnitten Dach auf

Einen spektakulären Einbruch haben unbekannte Täter in einem Geschäft in Haid bei Ansfelden verübt. Die Unbekannten kletterten über eine Feuerleiter auf das Gebäude und schnitten dann das Dach auf.

In der Folge wurden Platten der Zwischendecke ausgehängt, einer der Täter dürfte dann durch die Öffnung in das Büro geklettert sein. Die Einbrecher stahlen etliche Handys, die Verpackung ließen sie in der Zwischendecke zurück.

Ähnlicher Einbruch im Mai

Ähnlich waren Einbrecher im Mai in einem Einkaufszentrum in Ansfelden vorgegangen. Auch sie seilten sich über das Dach in einen Elektromarkt ab. Ihre Beute war aber weniger filmreif: Weil sie Alarm ausgelöst hatten, mussten sie mit einigen wenigen Handys Vorlieb nehmen.

