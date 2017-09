Großer Kulturpreis des Landes für Josef Bauer

Den Großen Kulturpreis des Landes Oberösterreich erhält dieses Jahr der bildende Künstler Josef Bauer (83). Die Auszeichnung ist mit 11.000 Euro dotiert und trägt heuer den Namen Alfred-Kubin-Preis.

Das gab Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) als Kulturreferent in einer Presseaussendung bekannt. Von insgesamt 14 Auszeichnungen gehen sieben an Frauen.

Zahlreiche Einzelausstellungen Bauers

Der gebürtige Welser Bauer absolvierte das Studium der Malerei an der damaligen Kunstschule in Linz. Er fertigte vor allem plastische Arbeiten. Ihm wurden zahlreichen Einzelausstellungen gewidmet. 1994 wurde er mit dem Kulturpreis der Stadt Linz ausgezeichnet, ein Jahr später erhielt er den Kulturpreis des Landes Oberösterreich für Bildende Kunst.

Landeskulturpreise und Talentförderungsprämien

Die mit jeweils 7.500 Euro dotierten Landeskulturpreise gehen heuer in der Kategorie Bildende Kunst an Otto Zitko, für den Bereich Interdisziplinäre Kunstformen an Christa Sommerer, Literatur an Evelyn Grill und Medizin an Irene Lang. Darüber hinaus werden Talentförderungsprämien in der Höhe von je 5.400 Euro an neun Personen vergeben. Von den insgesamt 14 Auszeichnungen gehen sieben an Frauen. Stelzer wird sie in einem Festakt am 30. November im Linzer Landhaus überreichen.