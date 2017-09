Kind bei Traktorunfall schwer verletzt

Ein Vater und seine Tochter sind bei einem Traktorunfall in Helfenberg (Bezirk Rohrbach) schwer verletzt worden. Das zwölfjährige Mädchen musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der 51-jährige Vater war mit dem Traktor auf einer steilen Wiese unterwegs und dabei mit Holzarbeiten beschäftigt. Mit an Bord war auch seine zwölfjährige Tochter. Plötzlich geriet der Traktor auf der nassen Wiese ins Rutschen, stürzte über eine Böschung und dann auch noch über eine drei Meter hohe Steinmauer.

Zwölfjährige in Linzer Uniklinik geflogen

Sowohl der Vater als auch die Tochter mussten vom Notarzt betreut werden, die Zwölfjährige war so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in die Linzer Uniklinik geflogen werden musste. Der Vater wurde in das Landeskrankenhaus nach Rohrbach gebracht. Für die Hilfe bei den Bergungsarbeiten mussten drei Feuerwehren ausrücken.