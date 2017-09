Ried bezwingt Tabellenführer Wr. Neustadt

Die SV Guntamatic Ried feiert in Wr. Neustadt gegen den überlegenen Tabellenführer einen klaren 3:0-Erfolg und verkürzt den Rückstand auf den Leader auf nun wieder überschaubare fünf Zähler.

Ried Trainer Lassaad Chabbi vor dem Spiel: „Kämpfen, Kämpfen, Tore schießen ist heute die Devise. Ich denke, dass wir heute die drei Punkte ins Innviertel mitnehmen.“ Und seine Männer im Rieder Dress hielten für ihren Trainer Wort.

SC Wr. Neustadt – SV Guntamatic Ried 0:3 (0:1)

Tor: Walch/15., Prada/50.Eigentor, Chabbi/73.

Aufstellung Wr. Neustadt: Schierl; Hager, Prada, Kobald, Harrer, Ljubic, Rusek (62. Cancola), Gründler (53. Steffel), Miesenböck, Salihi, Ebenhofer (62.Mosböck)

Aufstellung SV Guntamatic Ried: Gebauer; Boateng, Marcos, Haring, Kerhe; Grgic, Grabher, Walch (65. Chabbi), Wießmeier, Durmus (90. Mayer), Fröschl (81, Stankovic)

So läuft das Spiel:

5.: Der erste Eckball für die Gastgeber wird gefährlich, weil Ried-Verteidiger Marcos dann Ball in Richtung des eigenen Tores „abscherzelt“ – Gebauer drückt ihn gerade noch über das Tor. Der zweite Eckball bringt nichts ein.

11.: Erste Chance für Ried. Durmus bedient Fröschl, der verzieht aus kurzer Distanz - knapp am langen Eck vorbei. Die Rieder sind nun besser im Spiel.

15.: 1:0 für Ried durch Clemens Walch! Wießmeier flankt gut auf Walch, der sich den Ball gleich mitnimmt und flach zur Führung abschließt. Da zahlt sich die Wahl von Trainer Chabbi, Walch von Beginn an zu bringen, aus.

21.: Elfmeter für Wr. Neustadt – Gebauer hält. Salihi war gefoult worden, tritt auch selbst an. Gebauer, der Salihi von Rieder Zeiten kennt, hält.

35.: Kaum nennenswerte Möglichkeiten auf beiden Seiten. Wr. Neustadt kämpft gegen den ersten Rückstand dieser Saison zuhause an, Ried agiert mit Umsicht.

Pausenstand: Ried führt in Wr. Neustadt nicht unverdient mit 1:0

Anpfiff zur zweiten Halbzeit: Vorerst beide Teams unverändert.

50.: 2:0 für Ried - Eigentor Alberto Prada! Ausgerechnet der Ex-Rieder trifft ins Tor, nachdem Durmus über links eine temperierte Flanke zur Mitte bringt. Dort lauert Fröschl einschussbereit. Vor ihm Prada, dessen Rettungsversuch ins eigene Tor springt. Erster Wechsel bei Wr. Neustadt: Steffel für Gründler.

60.: Wr. Neustadt kommt kaum mehr aus der eigenen Hälfte heraus. Ried kommt immer wieder über links, wo Durmus ein ums andere Mal für Gefahr für die Gastgeber sorgt.

63.: Doppeltausch bei Wr. Neustadt: Cancola und Mosböck kommen für Rusek und Ebenhofer neu ins Spiel. Bei Ried kommt Seifedin Chabbi für Torschütze Walch.

72.: Guter Freistoß der Rieder durch Haring - knapp über das Tor.

73.: 3:0 für Ried durch Seifedin Chabbi. Das ging schnell über zwei Stationen, Chabbi wird der Ball in den Lauf gespielt. Der drückt nach wenigen Schritten den Ball ins lange Eck. Die Vorentscheidung.

81.: Stankovic ersetzt bei Ried nun Fröschl.Dann kommt noch Mayer für den besten Rieder Durmus (90.). Es bleibt beim 3:0-Erfolg der Rieder.

Fazit: Wr. Neustadt war in diesem Spiel nur die ersten zehn Minuten gefährlich. Das Tor der Rieder und der verschossene Elfer von Salihi sorgen für einen Knacks im Spiel des Tabellenführers, den die Innviertler sofort zu nützen wussten. Defensiv standen die Rieder bei den wenigen Versuchen der Gastgeber gut, nach vorne spielten sie schnörkellos und auf den Erfolg fokussiert, wie man das schon längere Zeit nicht mehr gesehen hat. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung.

