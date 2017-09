Mühlviertler ist Österreichs bester Biersommelier

Österreichs bester Biersommelier kommt aus Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach): Felix Schiffner wurde bei der fünften Biersommelier-Weltmeisterschaft Zweiter. Weltmeister wurde der deutsche Stephan Hilbrand, so der Verband der Brauereien Österreichs am Montag.

Zehn Österreicher hatten sich in den Vorausscheidungen für die Teilnahme in München qualifiziert. „Angesichts der Tatsache, dass wir hierzulande über 1.500 bestens ausgebildete Biersommeliers verfügen, ist auch das schon eine beachtliche Leistung“, so Jutta Kaufmann-Kerschbaum, die Geschäftsführerin des österreichischen Brauereiverbandes.

Bierland Österreich/H.Schwarzenhofer

Halbes Österreich-Team aus OÖ

Die Hälfte der heimischen Starter kam aus Oberösterreich: Christian Harringer, Gerhard Litzlbauer, Julian Sellinger, Karl Zuser und Felix Schiffner. Michael Leinfartner (Biersommelier Staatsmeister 2016) und Clemens Kainradl aus Wien, Philipp Geiger aus Tirol, Markus Rüf aus Vorarlberg und Marion Weinberger aus Niederösterreich vervollständigten das Österreich-Team.

Die WM-Vorrunde bestand aus Blindverkostung, Bierfehler erkennen und Wissensfragen – die besten zehn starteten im Halbfinale, die besten fünf präsentierten dann im Finale ihr neu kreiertes Bier, erklärte Schiffner im Gespräch mit ORF-Moderatorin Maria Theiner.

Die Vorbereitung auf die WM „besteht nicht nur aus viel kosten“, so Schiffner

Doemens

Bierbrauen statt Langlaufen

Vater Karl Schiffner - Wirt und Biersommelier-Weltmeister 2009 - war auch sein bester Coach, so Schiffner, der eigentlich einmal Weltmeister im Skilanglaufen werden wollte. Heute könne er sich nichts anderes vorstellen, als einen Beruf im Bierbereich.

Schiffner: „Vielleicht ist es auch ein bissl vererbt“

Mit einem Ale - ein im Bourbon-Fass-gereifter Barley Wine - holte sich Schiffner die Silbermedaille; eine weitere für die Vitrine des elterlichen Biergasthofes in Aigen-Schlägl. Felix Schiffner liegt die Vielfalt am Herz, „das ist in Österreich noch ausbaufähig – für viele gibt es nach wir vor nur Fass-, Märzen-, Weizen- oder Bockbiere“.

Teilnehmer aus 15 Nationen

Über 70 Biersommeliers aus 15 Nationen hatten sich für die internationalen Bier-Festspiele in München am Sonntag qualifiziert, die seit 2009 alle zwei Jahre an wechselnden Austragungsorten stattfinden und von der Doemens Akademie durchgeführt werden. "Angesichts der starken hochkarätigen Konkurrenz schmeckt auch der zweite Platz - im wahrsten Sinne des Wortes – wunderbar“, freute sich Vize-Weltmeister Schiffner.