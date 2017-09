Autodieb hinterließ „Visitenkarte“ in Wagen

In Leonding (Bezirk Linz-Land) sucht die Polizei nach einem Autodieb. Und sie weiß auch schon, wen sie sucht, denn der junge Mann hinterließ in einem gestohlenen Wagen quasi seine Visitenkarte.

Ein Bewohner eines Mehrparteienhauses in Leonding hatte die Polizei gerufen. Vor der Zufahrt zur Tiefgarage stehe ein weißer Kastenwagen so, dass die Einfahrt blockiert sei. Die Polizei rückte an, kontrollierte das Fahrzeug und die Beamten stellten fest, dass die Nummerntafeln am Kastenwagen nicht mit der im Pickerl eingestanzten Kennzeichennummer übereinstimmten.

Wagen am Vorabend gestohlen

Daher überprüften die Polizisten den Wagen und da stellt sich rasch heraus, dass er gestohlen war, vom Gelände einer Autowerkstatt in Traun in der Nacht zuvor. Und auch die Nummerntafeln waren gestohlen, in derselben Nacht von einem geparkten Pkw. Sehr viel mehr mussten die Beamten dann gar nicht mehr machen, denn der Kastenwagen war unversperrt, drinnen steckt der Schlüssel - und: der Dieb hat quasi seine Visitenkarte hinterlassen.

Beamte fanden Anzeige im Wagen

Denn bei der Durchsicht des Wagens fanden die Beamten die Bestätigung einer Anzeige gegen einen 25-Jährigen, der bereits einschlägig vorbestraft ist. Kastenwagen und Nummerntafeln sind bereits wieder bei ihren rechtmäßigen Besitzern. Nur den 25-Jährigen, der weder einen festen Wohnsitz noch einen Führerschein hat, konnte man noch nicht erreichten.