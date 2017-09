Mit Waffe hantiert – Zwei Jugendliche verletzt

Beim Hantieren mit einer Pistole sind am Samstag zwei Jugendliche in Attersee verletzt worden. Aus der Waffe löste sich ein Schuss, eine 16-Jährige wurde am Daumen verletzt, ein 17-Jähriger erlitt einen Unterschenkeldurchschuss.

Die drei Jugendlichen, zwei Burschen im Alter von 16 und 17 Jahren sowie ein 16-jähriges Mädchen, hatten sich am Samstag laut Polizei im Elternhaus des Mädchens getroffen und saßen dort bei einer gemütlichen Plauderei zusammen. Kurz vor 19.00 Uhr dürfte das Mädchen den Schlüssel zum Waffenschrank seines Bruders gefunden haben.

Pistole des Bruders vorgeführt

Laut bisherigen Ermittlungen nahm das Mädchen eine Pistole aus dem Schrank, legte ein Magazin mit scharfer Munition ein und lud durch. Danach zeigte die 16-Jährige die Waffe ihren Freunden, wobei sich ein Schuss aus der Pistole löste.

Unterschenkel durchschossen

Das Mädchen wurde durch das Projektil an einer Daumenkuppe verletzt. Schlimmer traf es den 17-Jährigen, der einen Durchschuss an einem Unterschenkel erlitt. Die beiden Verletzten wurden noch im Wohnhaus von der Rettung versorgt und dann ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.

Ein Alkoholtest bei den Jugendlichen verlief negativ. Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallherganges sind noch am Laufen.