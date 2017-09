Mit Motorsäge Hals aufgeschnitten

In Kleinreifling (Bezirk Steyr-Land) ist ein Mann bei Forstarbeiten schwer verletzt worden. Die Motorsäge des 42-Jährigen schnellte zurück und traf den Arbeiter am Hals. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Mann war am Samstagvormittag mit drei Arbeitskollegen in einem Waldgebiet auf etwas mehr als 1.000 Meter Seehöhe im Einsatz. Die Männer entfernten das Unterholz mit der Motorsäge, als plötzlich die Säge des 42-Jährigen zurückschnellte und ihn im Halsbereich traf.

Mit Rettungshubschauber nach Linz geflogen

Die Arbeitskollegen versorgten sofort die tiefen Schnittwunden. Der Mann wurde dann mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 10 in das UKH Linz geflogen.