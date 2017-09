Mindestens sechs Verletzte bei Motorradunfällen

Viele Motorradfahrer sind offenbar in den letzten sommerlichen Tagen auf Oberösterreichs Straßen unterwegs. Seit Freitagnachmittag hat für sieben von ihnen der Ausflug mit einem Unfall geendet.

Ein Hubschrauber und zwei Rettungsautos kamen am Samstagvormittag zu einer Unfallstelle auf der Donaubrücke Niederranna, die die Gemeinden Waldkirchen am Wesen und Hofkirchen im Mühlkreis verbindet. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, laut Rotem Kreuz dürften ein Motorrad und ein Auto an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Eine Person wurde so schwer verletzt, dass sie vom Hubschrauber in das Klinikum Wels geflogen wurde.

mariokienberger.at

Besonders schwer wurde ein 18-Jähriger in Lasberg bei Freistadt verletzt. Er prallte während eines Überholmanövers mit seinem Motorrad gegen das Heck eines Autos, das ebenfalls zum Überholen angesetzt hat. Der junge Mann aus der Nachbargemeinde St. Oswald war so schwer verletzt, dass er in der Linzer Uniklinik notoperiert werden musste. Momentan gibt man dort Entwarnung. Der 18-Jährige liegt zwar auf der Intensivstation und wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt, sein Zustand sei jedoch stabil und die Ärzte optimistisch, dass er in wenigen Tagen auf die Normalstation verlegt werden könne.

mariokienberger.at

Ein ebenfalls junger Mofalenker wurde in Kirchdorf an der Krems schwer verletzt. Der 19-Jährige wollte eine Straße überqueren und hatte dabei ein Auto übersehen.

Reichsersberg im Innviertel

In Reichsersberg im Innviertel wurde ein Motorradfahrer zum Opfer eines Unfalls. Ein ungarischer Lkw-Fahrer hatte beim Einbiegen zur Innkreisautobahn das entgegenkommende Leichtmotorrad übersehen. Der Motorradfahrer aus Ort im Innkreis prallte gegen einen Hinterreifen des Sattelzuges, stürzte und wurde dabei schwer verletzt.

Höhnhart im Innviertel

Ebenfalls ohne sein eigenes Zutun wurde in Höhnhart im Innviertel ein Motorradfahrer verletzt. Eine Autofahrerin hatte beim Einbiegen in einem Kreuzungsbereich das Bike übersehen.

Freistadt

Bei zwei weiteren Motorradunfällen waren die Lenker betrunken. In Freistadt drehte ein Biker beim Wegfahren von der Ampel das Gas so stark auf, dass das er auf die Gegenfahrbahn geriet, gegen einen Auto stieß und stürzte. Er verlor sogar kurzzeitig das Bewusstsein, stieg dann aber wieder auf und fuhr davon. Polizisten konnten ihn bei sich zu Hause aufspüren - ein Alkoholtest ergab 1,1 Promille.

Engerwitzdorf

In Engerwitzdorf war ein Mann mit 1,6 Promille Alkohol im Blut auf seinem Motorrad unterwegs. Nach einem Überholmanöver stürzte der Engerwitzdorfer, sein Motorrad schlitterte allein weiter und prallte mit solcher Wucht gegen eine Leitschiene, dass es in zwei Teile gerissen wurde.