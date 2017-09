Ried verliert bei Nachzügler KSV

Bis zum Ausgleich des KSV in der 44. Minute hatten die Rieder in Kapfenberg das Spiel im Griff. Danach lief nicht mehr viel zusammen. Der KSV gewann Spielanteile und erzielte nach einem Eckball den Siegestreffer in der 80. Minute.

Aus der interessanten Herausforderung in Kapfenberg wurde eine bittere Niederlage für die SV Guntamatic Ried, die so nie hätte passieren dürfen. Die eigentlich gute Vorstellung wurde ab dem Ausgleich der Gastgeber kurz vor der Pause jäh gestoppt. Die Favoriten aus Ried fanden den verlorenen Faden nach der Pause nicht mehr.

KSV - SV Guntamatic Ried 2:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 21./Wießmeier, 1:1 44./Feyrer, 2:1 80./Rosenberger

Aufstellung KSV: Gartler; Feyrer, Mainz, Haas, Jutric, Pesca, Geissler (76. Bratic) , Rosenberger (71. Fucek), Sencar, Rosenbichler, Rangel (90. Th. Sabitzer)

Aufstellung Ried: Gebauer; Kerhe, Marcos, Boateng, Haring, Durmus (59. Mayer), Wießmeier (67. Surdanovic), Grgic, Stankovic, Fröschl, Chabbi (76. Walch)

Das Match zum Nachlesen

Die Rieder starten energisch, dann muss auf der Gegenseite Gebauer erstmals nach einem KSV-Eckball eingreifen. Die Rieder übernehmen in der Folge das Kommando am Platz in Kapellenberg.

9.: Guter Freistoß des Rieders Stankovic direkt auf den Kopf von Chabbi. Gartler im Tor des KSV hält.

10.: Ried zeigt sich willig, bremst sich durch kleine Schnitzer aber fallweise selbst ein.

19.: Fröschl bedient über rechts Chabbi. Der marschiert los, verstolpert aber dann knapp vor dem Tor unbedrängt.

21.: 1:0 für SV Ried durch Wießmeier. Hoher Ball von Gebauer auf Fröschl, weiter auf Chabbi, der Wießmeier sieht und anspielt. Der Deutsche trifft in die Ecke.

25.: Ried bleibt im Vorwärtsgang, lässt den KSV nicht zur Entfaltung kommen.

27.: Geissler probiert es mit einem Torschuss in Richtung Gebauer. Harmlos.

30.: Die Rieder lassen nun jedoch etwas die Zügel schleifen, die erarbeitete Überlegenheit verflacht.

39.: Die Rieder mit einem Eckball von Stankovic. Der Ball kommt zu Kerhe, der aus der Distanz keinen Druck auf den Ball bringt. Dann ein Schuss von Fröschl. Die KSV-Innenverteidigung passt auf.

Die Rieder wollen es wissen. agieren offensiv. KSV macht mit zehn Mann in der eigenen Hälfte dicht und lauert auf Konter.

44.: 1:1 aus heiterem Himmel! Der Konter folgt fünf Minuten später. Die Steirer erarbeiten sich einen Eckball. Der kommt von links. Sencar zieht aus kurzer Distanz ab. Gebauer wehrt mit Reflex ab. Feyrer steht richtig und drückt im zweiten Versuch den Ball über die Linie.

Das ist natürlich für die Rieder so knapp vor der Pause bitter. Pausenstand 1:1

Wiederbeginn: Ried drückt gleich an. Chabbi verfehlt nur knapp nach einem Pass von Durmus. Der Nachschuss von Stankovic sorgt für wenig Gefahr. Aber Kapfenberg traut sich jetzt auch mehr zu. Sencar kommt nach vorne. Die Ried-Defensive passt auf.

49.: Ein Eckball der Rieder bringt nichts ein. Ein Freistoß des KSV geht links am Tor vorbei. Die Stimmung im Fekete-Stadion ist wegen des matten Besuches wenig berauschend.

57.: Auch am Rasen fehlen nun wieder die zündenden Ideen auf beiden Seiten, wenngleich die Falken aus Kapfenberg etwas mehr Spielanteile im Vergleich zur ersten Hälfte gewinnen.

59.: Trainer Chabbi reagiert auf den nicht allerbesten Tag von Durmus und ersetzt ihn durch Mayer.

64.: Einen Angriffsversuch der Gastgeber unterbindet Marcos. Immerhin erhöhen die Rieder optisch wieder die Schlagzahl, ohne aber vor dem Tor zwingend zu werden.

Wießmeier wird bei Ried durch Eigenbau-Spieler Surdanovic ersetzt (67.). Auffällig viele kleine Fouls lassen keinen Spielfluss entstehen, geschweige denn ein gutes Spiel.

71.: Der KSV bringt die Offensivkraft Fucek für Rosenberger. Und Fucek vergibt eine relativ gute Konterchance, er legt sich den Ball zuweit vor.

76.: Bei Ried kommt Walch für Chabbi. Beim KSV Bartic für Geissler.

80.: 2:1 für Kapfenberg durch Rosenbichler. Eckball von der linken Seite zur Mitte. Der Ball wird aus dem Zentrum geschlagen. Rosenpichler steht 20 Meter vor dem Tor und trifft durch die Menschentraube an Freund und Feind vorbei ins Rieder Tor.

82.: Der KSV hat mit der Führung Oberwasser. Die Rieder scheitern durch Fröschl an einem Versuch zur Ergebniskosmetik. Zwei Minuten später klärt der KSV einen Freistoß von Grgic.

88.: Grgic vergibt die Chance zum Ausgleich. Walch tankt sich über links gut durch, spielt quer zur Mitte. Gartler patzt, der Ball kommt genau vor die Beine von Grgic, der überrascht wird und nichts aus der Möglichkeit im Fünfer machen kann.

Die Rest- und Nachspielzeit bringt keine Möglichkeit mehr für die SV Guntamatic Ried. Der Rückfall in der zweiten Hälfte ist wohl zu hinterfragen.

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at