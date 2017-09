Wahlkampfauftakt der Grünen in Linz

In Linz sind Donnerstabend die Grünen in den Wahlkampf für die Nationalratswahl gestartet. Die Partei, die laut Umfragen sogar um den Einzug in den Nationalrat bangen muss, will nun eine Aufholjagd starten.

Rund 150 Funktionäre und Sympathisanten der Grünen waren gekommen, um sich am Schlossberg über den Dächern von Linz gegenseitig Mut zu machen und, wie sie sagten, mit der Aufholjagd zu beginnen.

„Es ist eine Drecksarbeit“

Aber der überraschende Rücktritt von Langzeitparteichefin Eva Glawischnig und vor allem der Austritt von Peter Pilz haben die Grünen hart getroffen. Man stellt sich auf stürmische Zeiten in der Politik ein, über die man sich, vor allem was den Kampf gegen Korruption betrifft, längst keine Illusionen mehr zu machen scheint. Nationalratskandidatin Gabriela Moser aus Linz sagte dazu: "Ich sage es noch einmal auf oberösterreichisch: Ich tue mir halt diese Scheißarbeit an. Mir macht es eh nicht immer Spaß, das könnt Ihr mir glauben, denn es ist eine Drecksarbeit.“

Klimawandel und soziale Gerechtigkeit

Im Wahlkampf wollen die Grünen auf Themen wie den Klimawandel und soziale Gerechtigkeit setzen. Man wolle sich damit von den anderen Parteien abgrenzen, die nur Personen in den Mittelpunkt stellen würden, heißt es. Die Spitzenkandidatin für Oberösterreich, Ruperta Lichtenecker, gab sich kämpferisch: „Sollen wir aufgeben und uns zurücklehnen? Sollen wir auf ein Wunder warten, oder packen wir es an und gehen kraftvoll in die nächsten Wochen?“

ORF

Lunacek und Felipe nicht beim Wahlkampfauftakt

Aufmunternde Worte für die Aufholjagd gab es vom Listen-Vierten der Grünen, dem Nationalratsabgeordneten Julian Schmid. Er war in Vertretung der Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek und der Parteichefin Ingrid Felipe angereist, die beide für den Wahlkampfauftakt nicht nach Linz gekommen sind.