Wahlkampfauftakt von NEOS in Linz

Die Interessen der Menschen und nicht der Parteien in den Vordergrund zu stellen: Mit diesem Anliegen will sich NEOS für ein neues Österreich engagieren, wie die Partei am Donnerstag beim Wahlkampfauftakt in Linz bekannt gab.

Neben der Bildung, und einer Steuersenkung wurde Donnerstagabend auch versprochen, sich für ein gerechteres Pensionssystem einzusetzen.

„Österreich als Heimat von Chancen“

Nicht in einem Bierzelt oder großen Halle, sondern in einem Kaffeehaus in der Linzer Landstraße trafen sich etwa 150 Anhänger von NEOS, um den Wahlkampf für die Nationalratswahl offiziell einzuläuten. Dank des Spitzenkandidaten Matthias Strolz wurde es trotzdem kein „Kaffeeplauscherl“: „Die Richtung des Lebens ist immer nach vorne, es will in die Entfaltung. So soll man Österreich umbauen. Wir wollen Österreich zur Heimat großer Chancen machen. Die Chancen für die Menschen sollen wachsen.“

NEOS OÖ

„Parteienförderung für Kindergärten“

Steuerlast senken, Bürokratie abbauen, Sozialversicherungen zusammenlegen, unternehmerisches Denken fördern, oder mehr Transparenz in den Förderdschungel bringen sind unter anderem Themen, mit denen der Spitzenkandidat punkten will: „Würde man nur die Hälfte der Parteienförderung in Oberösterreich nehmen, wären schlagartig zehn Millionen Euro frei. Wir investieren das in die Qualität und die Öffnungszeiten von Kindergärten in Oberösterreich.“

„Wir sind nicht rechts oder links“

In das bekannte Parteiensystem will sich NEOS aber nicht einordnen lassen, so Karin Doppelbauer, Listenerste in Oberösterreich: „Wir wollen größer werden und müssen wachsen, damit wir noch mehr Power haben, um die anderen noch viel mehr vor uns hertreiben können, damit endlich etwas passiert in diesem Land. Wir sind nicht rechts oder links, wir schauen nach vorne.“ Hat NEOS bei den vergangenen Nationalratswahlen fünf Prozent erreicht, rechnet die Bewegung jetzt, mindestens zehn Prozent der Stimmen zu bekommen.