17-Jährige in Linz mit Messer attackiert

Eine 17-jährige Frau ist am Donnerstag in Linz am helllichten Tag von einem Mann mit einem Messer attackiert worden. Der Unbekannte wollte ihr die Handtasche entreißen. Nun wird nach dem Täter gesucht.

Der Mann dürfte der Frau gefolgt sein. Der vermutlich durch Drogen oder Alkohol beeinträchtigte, südländische Typ war der 17-Jährigen bereits im Linienbus aufgefallen, so die Ermittler. Die junge Frau stieg gegen 11.00 Uhr bei der Haltestelle Laskahofstraße im Stadtteil Neue Heimat aus und mit ihr offenbar der Täter.

Mann wollte Frau Handtasche entreißen

An der Kreuzung Im Haidgattern - Flötzerweg wurde sie plötzlich von hinten mit einem Taschenmesser attackiert. Der unbekannte Mann verletzte die junge Frau am rechten Oberarm und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen, was ihm aber nicht gelang. Der Täter flüchtete.

Frau erlitt Schnittverletzungen und Schock

Die Frau erlitt neben den drei Schnittverletzungen auch einen Schock und zeigte den Vorfall deshalb erst eine Stunde später an. Der Mann soll 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und sehr dünn sein. Während der Tat trug er eine Sturmhaube. Die Polizei ersucht um Hinweise.