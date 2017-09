Mann von Gleisbagger überrollt - tot

Ein 53-jähriger Arbeiter ist Donnerstagfrüh bei Gleisarbeiten in Kefermarkt (Bezirk Freistadt) getötet worden. Der Niederösterreicher wurde von einem Gleisbagger überrollt.

Der Unfall passierte in einem gesperrten Abschnitt am Bahnhof in Kefermarkt. Der 53-Jährige aus Weitra in Niederösterreich war gerade dabei, mit einer Handwalze den Untergrund zwischen zwei Gleissträngen zu verdichten. Zur gleichen Zeit war ein 66-jähriger Arbeiter aus Thalgau in Salzburg mit einem Gleisbagger unterwegs.

Arbeiter beim Zurückfahren übersehen

Beim Zurückfahren dürfte er den 53-Jährigen übersehen haben. Der Bagger erfasste den Mann und überrollte ihn. Der Niederösterreicher erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Baggerfahrer erlitt einen Schock und musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden.