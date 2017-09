19.000 Besucher beim Lehar Festival

Mehr als 19.000 Besucher hat das Lehar Festival Bad Ischl heuer verzeichnet und zieht damit eine erfreuliche Bilanz. Intendant Thomas Enzinger stellt nun die Weichen für die nächste Saison, unter anderem mit einer Revue-Operette.

Die Revue-Operette der 1930er Jahre hält Einzug in Bad Ischl. Thomas Enzinger setzt mit Paul Abrahams „Blume von Hawai“ auf ein Werk, das mit seinen vielen Tanzeinlagen schon zu den Vorläufern des Musicals zählt. Durch den Textdichter Alfred Grünwald ergibt sich dabei ein unmittelbarer Bezug zu Bad Ischl, wo Grünwald eine Villa besaß.

„Blume von Hawai“ in Originalfassung

Als Regisseur greift Enzinger noch dazu zur bislang noch nie in Österreich gezeigten inszenierten Originalfassung dieser Berliner Revue-Operette. Als Choreographen und Tänzer engagierte Enzinger Ex-Dancingstar Ramesh Nair: „Das ist auch genau diese Linie, in der ich dieses Festival beibehalten möchte. Nämlich, dass wir das Klassische behalten, aber auch, dass wir in eine Aufbruchsstimmung gehen und neue Publikumsschichten anziehen.“

Sisi-Filme und dazu live Filmmusik

Mit dem „Land des Lächelns“ setzt Enzinger die Ischl-Tradition fort, jeweils eine Operette des Namensgebers auf die Bühne zu bringen. Ein ganz neues Format hingegen bringt das dritte Programmelement: Enzinger erwarb die Filmrechte für die legendären „Sisi-Filme“ und lässt dazu live die Filmmusik spielen.

