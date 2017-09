„Sommergespräch“ mit Thomas Stelzer

Zum Abschluss der heurigen Sommergespräche ist am Donnerstag Landeshauptmann und ÖVP-Chef Thomas Stelzer (ÖVP) bei Chefredakteur Johannes Jetschgo zu Gast.

In seinem erste Regierungsjahr ist Stelzer mit gewichtigen Fragen konfrontiert: Wie gelingt der Schuldenabbau Oberösterreichs, ohne Investitionen in die Zukunft des Landes OÖ zu gefährden? Was braucht es, um Sicherheit zu garantieren und Radikalisierung zu verhindern? Wie kann überhaupt Integration gelingen? Und: Ist Oberösterreich ein Schlüsselfaktor bei den Nationalratswahlen im Oktober?