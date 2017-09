Optimismus bei Eröffnung der Rieder Messe

In Ried im Innkreis ist am Mittwoch mit einem Bekenntnis zum ländlichen Raum die Landwirtschaftsmesse eröffnet worden. Steigende Milch- und Fleischpreise heben bei vielen Besuchern die Stimmung.

Viel Prominenz aus Wirtschaft und Politik fand sich fünfeinhalb Wochen vor der Nationalratswahl in Ried ein und gratulierte der Messe auch zum 150. Geburtstag. Aus einer kleinen Landwirtschaftsausstellung neben der Stadtpfarrkirche wurde längst ein bedeutender regionaler Wirtschaftsbetrieb.

Bundeskanzler und Landwirtschaftsminister

In seiner Eröffnung beteuerte Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), keine Wahlkampfrede zu halten. Er bezeichnete das Innviertel als „unglaublich vitale Region“ und ging auf bevorstehende Veränderungen durch Automatisierung, Digitalisierung und Klimawandel ein. ÖVP-Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter berichtete von der guten Stimmung unter den Bauern, weil sich die Märkte erholt hätten uns es mehr Geld für Milch und Schweine gäbe. Daneben gab es die Ankündigung, dass in den ländlichen Regionen noch 40 Millionen Euro investiert werden sollen, unter anderem in landwirtschaftliche Bildungseinrichtungen.

Stelzer: Bauern Leistungsträger der Wirtschaft

Auf die Stärkung des ländlichen Raums ging auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ein. Stelzer bezeichnet die Bauern als Leistungsträger in der oberösterreichischen Wirtschaft. Der Landeshauptmann verwies auch auf die Unterstützung des Landes bei der Bewältigung von Sturmschäden und der Aufarbeitung von Schadholz durch den Borkenkäfer.

800 Aussteller

Bei der Messe mit ihren 800 Ausstellern steht wenig überraschend die Landwirtschaft im Mittelpunkt und da besonders die Tierhaltung. Die Stars sind dabei 18 Milchkühe, die von einem Hof gerade einmal zehn Kilometer von Ried entfernt. Erstmals auf einer Messe wurde ein Live-Stall aufgebaut, wie er auch auf jedem Bauernhof stehen könnte. Die Tiere werden automatisch gefüttert, alle werden via Sender überwacht und auch vollautomatisch gemolken. Über 100.000 Euro kostet so ein Stall - eine Investition die sich offenbar auszahlt - auch für die Lebensqualität der Bäuerin und des Bauern.

ORF

Auf der Jubliäumsmesse ist natürlich auch der ORF Oberösterreich vertreten. Auf der ORF-Bühne werden täglich Gäste begrüßt und vorgestellt, unter anderem auch Soldaten des Bundesheeres.

