Amtsleiter rettet Bürgermeister

Der Amtsleiter von Dimbach (Bezirk Perg) ist bei einer Messerattacke verletzt worden. Ein Angreifer bedrohte den Bürgermeister mit einer Schusswaffe. Der Amtsleiter ging dazwischen und wurde selbst zum Opfer.

Der Angreifer, ein 37-jähriger Niederösterreicher, betrat am Mittwoch gegen 10.00 Uhr das Gemeindeamt in Dimbach, marschierte in das Büro des Bürgermeisters und sagte zu ihm: „Du bist schuld, du hast mich ruiniert.“ Dann besprühte er ihn mit Pfefferspray und setzte ihm eine Schusswaffe an die Brust.

Klickgeräusch aus Waffe

Bürgermeister Josef Wiesinger gelang es trotz der Bedrohung, in einen Nebenraum zu entkommen und sich darin zu verbarrikadieren. Der Bürgermeister berichtete auch, dass er ein Klickgeräusch gehört habe – Polizeisprecher David Furtner geht davon aus, dass der Bürgermeister Glück hatte, weil sich kein Schuss gelöst hatte.

Bürgermeister zu Hilfe gekommen

Der Mann folgte ihm in die Kammer und attackierte den Bürgermeister weiter. Währenddessen wurde der Amtsleiter auf den Tumult im Bürgermeisterbüro aufmerksam und kam seinem Chef zu Hilfe.

Bei der folgenden Auseinandersetzung mit dem Angreifer wurde der Amtsleiter abgedrängt und erlitt, nachdem er den Bürgermeister und den Angreifer trennen konnte, eine Stichverletzung am Unterarm. Offenbar war der Täter nicht nur mit einer Schusswaffe, sondern auch mit einem Messer in das Büro des Bürgermeisters gekommen.

Amtsgeschäfte waren nicht Auslöser Polizeisprecher David Furtner über den derzeitigen Stand der Ermittlungen nach der Attacke auf den Bürgermeister von Dimbach.

Der Täter ergriff die Flucht, stellte sich aber etwa eine Stunde später im etwa 30 Kilometer entfernten Persenbeug (Niederösterreich) der Polizei. Laut Furtner gibt der Mann an, den Bürgermeister privat zu kennen, was der Bürgermeister aber nicht bestätigen könne. Die Polizei geht davon aus, dass die Motive nicht in Amtsgeschäften, sondern im privaten Bereich zu finden sind. Der Verdächtige ist laut Polizei österreichischer Staatsbürger und lebt in Niederösterreich, nicht in der gut 1.000 Einwohner zählenden Gemeinde Dimbach.

Nicht lebensgefährlich verletzt

Der Amtsleiter wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht und wird laut Polizei stationär behandelt. Er wurde nicht lebensgefährlich verletzt.