„Hairspray“ eröffnet Saison am Musiktheater

Willkommen in den 1960er Jahren heißt es beim Broadway-Klassiker „Hairspray“. Das Musical wird wegen seiner großen Besetzung nur von großen Theatern auf die Bühne gebracht. Im Linzer Musiktheater wird damit die Saison eröffnet.

Die Handlung spielt in Baltimore, 1962. Tracy will unbedingt in einer TV-Show auftreten. Der pummelige Teenager, in Linz dargestellt von Ariana Schirasi-Fard, wird entgegen allen Erwartungen über Nacht zum Star und nutzt die neu gewonnene Berühmtheit für eine Kampagne gegen Rassentrennung. Tradition hat, dass Tracys - noch dickere - Mutter von einem Mann gespielt wird. Diesen gewichtigen Part übernimmt Riccardo Greco. Beide Darsteller bekommen mittels Kostüm Extra-Pfunde verpasst.

Musiktheater Linz

Die Vorlage für das Musical bildet der gleichnamige Underground-Film von John Waters aus den 1980er-Jahren. 2002 feierte „Hairspray“ dann am Broadway Premiere. Die Musik umfasst ein breites Spektrum schwarzer und weißer 1960er-Jahre-Rhythmen und wurde von Marc Shaiman komponiert, der bereits für etliche Hollywood-Erfolge wie u.a. „Sister Act“, „Harry und Sally“ oder „Schlaflos in Seattle“ den Sound geliefert hat.

Premiere am 15. September

„Die Show fährt durch wie ein D-Zug“, versprach Hauptdarstellerin Schirasi-Fard bei einem Pressetermin am Mittwoch. Pause habe sie kaum, auch nicht das Ensemble oder der neue musikalische Leiter der Musicalsparte, Tom Bitterlich, der am Dirigentenpult stehen wird. Zum Tempo kommt noch die Buntheit der Figuren. So soll Waters einmal über sein Werk gesagt haben: „Das Stück enthält keinen normalen Charakter.“

Das Musical „Hairspray“ hat am 15. September im Großen Saal des Musiktheaters Premiere.

