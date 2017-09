Engpässe bei Impfstoffen

Bei einigen Impfstoffen kommt es derzeit zu Engpässen. So sind laut oberösterreichischer Apothekerkammer die Impfstoffe gegen Keuchhusten oder Kinderlähmung oftmals vergriffen.

Wer eine Auffrischung der Vierfachimpfung gegen Diphterie, Tetanus, Polio und Keuchhusten benötigt, bekommt den Impfstoff derzeit in vielen Apotheken nicht. Denn nicht alle vier Bestandteile seien momentan ausreichend vorhanden, so die Vizepräsidentin der oberösterreichischen Apothekerkammer, Monika Aichberger. Für besonders sensible Patientengruppen wie Kinder sei aber immer ausreichend Polio-Impfstoff vorhanden.

APA/dpa/Fredrik von Erichsen

Bei Erwachsenen werde genau geschaut, ob die Impfung unbedingt nötig ist, etwa bei Schwangeren, oder aufgeschoben werden kann. Auch der Stoff für die Hepatitis-A-Impfung war bis vor kurzem vielerorts vergriffen, hier wurde für Erwachsene auf den Impfstoff für Kinder zurückgegriffen.

Produktionsprobleme

Die Ursache des Problems liege bereits zwei Jahre zurück, so die Apothekerkammer. So lange dauert es nämlich, bis biologische Prozesse alle Bestandteile zu einem fertigen Impfstoff machen. Laut Aichberger musste einer der wenigen Hersteller des Vierfachimpfstoffs seine Produktion vor zwei Jahren kurzfristig stoppen, weil eine Freigabe nicht gegeben werden konnte.

Bestandteile werden ausgelassen

Deshalb kann es auch vorkommen, dass ein Bestandteil der Vierfachimpfung ausgelassen wird. Zumeist ist es der Keuchhusten oder auch die Kinderlähmung. Aichberger fordert zudem die Notfallkontingente an Impfstoffen in Zukunft aufzustocken, denn auch viele Flüchtlinge, die nach Österreich kommen, benötigen Impfungen.