Haus der Arbeitnehmer in Traun

Mit einer großen Feier ist am Dienstag das neue Bildungs- und Beratungszentrum von Berufsförderungsinstitut und Arbeiterkammer in Traun eröffnet worden. 8,5 Millionen Euro hat der Neubau gegenüber dem Schloss Traun gekostet.

Sechs Millionen Euro und damit drei Viertel der Baukosten hat das Berufsförderungsinstitut (bfi) in das Projekt eingebracht. Das bfi verfügt zwar über mehrere Gebäude in Linz, der Bezirk Linz-Land wird ab jetzt aber auch von Traun aus betreut. Geschäftsführer Manfred Polzer erklärt, dass man vor allem näher am Kunden sein wolle. Allerdings käme der Neubau auch gelegen, weil in Linz bei einigen bfi-Gebäuden Generalsanierungen anstünden.

Als Haus der Arbeitnehmer bezeichnen die Betreiber das neue Gebäude in dem Büros, Beratungs-, Schulungs- und Seminarräume auf 4.000 Quadratmetern Platz finden. Zwei Stockwerke stehen dem bfi zur Verfügung, im Erdgeschoß sind die AK und der ÖGB untergebracht, auch die Kurse der VHS Traun werden dort abgehalten.

Schon jetzt ausgebucht

Ein Viertel der Baukosten wird von der Arbeiterkammer getragen. Seit Juni werden bereits Beratungen und Schulungen abgehalten. AK-Präsident Johann Kalliauer sieht das Haus schon jetzt als Erfolg, immerhin sei es bereits ausgebucht.

Ein weiterer Vorteil des Hauses der Arbeitnehmer ist die Lage. Direkt neben dem neuen Gebäude ist auch das AMS angesiedelt, ganz in der Nähe ist auch eine Zweigstelle der OÖ Gebietskrankenkasse. Die Straßenbahnlinie 4 hält vor dem Gebäude und schafft so eine direkte Verbindung zum Hauptbahnhof in Linz.