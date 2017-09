377 Filme bei Kurzfilmfestival eingereicht

Am Donnerstag startet in Braunau am Inn die zweite Ausgabe des „INN Kurzfilmfestivals“. 377 Filme aus dem gesamten deutschsprachigen Raum wurden eingereicht.

Bei der zweiten Auflage des „INN Kurzfilmfestivals“ in Braunau hat sich im Vergleich zum Vorjahr einiges geändert. Nicht nur, dass die Zahl der Einreichungen von rund 100 auf mehr als 377 gestiegen ist, auch der Aufführungsort wurde vom Braunauer Veranstaltungszentrum ins Diesel-Kino verlegt, denn: „Filme werden fürs Kino gemacht“, so der Jurypräsident Dave Lojek.

27 Filme durch Vorjury ausgewählt

Aus den fast 400 Einreichungen hat eine Vorjury bereits 27 Filme ausgewählt, die es ins Finale geschafft haben. Unter diesen werden sechs Preise verliehen, unter anderem für die beste Dokumentation, die beste Kamera oder ein Zuschauerpreis. Zu sehen sind die kurzen Meisterwerke, die oft im normalen Kinobetrieb keinen Platz finden, von Donnerstag bis Samstag jeweils um 19.00 Uhr im Diesel-Kino in Braunau. Die Prämierung der Siegerfilme geht dann am Samstagabend über die Bühne.

