Torflut am Samstag: 16 Tore in drei Spielen

Bei unwirtlichen Verhältnissen wurde das Publikum in der RL-Mitte und OÖ-Liga für seinen Besuch mit einer Torflut belohnt. So fielen beim Regionalliga-Spiel in Gurten vier Tore und in der OÖ-Liga in Bad Ischl und Andorf sogar 12 Tore.

Vier Tore beim 2:2-Remis, aber Union Gurten konnte im Heimspiel gegen Weiz eine zweimalige Führung nicht in trockene Tücher bringen und musste sich mit diesem einem Punkt begnügen.

Regionalliga Mitte/8. Runde

Samstags-Programm

Gurten – Weiz 2:2 (1:0) Tore: 23./Wirth 75. M.Feichtinger (Elfer); 71./Scheinegger, 79./Prskalo-

Tore: 23./Wirth 75. M.Feichtinger (Elfer); 71./Scheinegger, 79./Prskalo- 18:00 Lafnitz – Vorwärts Steyr

18:00 Kalsdorf – WAC

Ergebnisse vom Freitag

Stadl-Paura – Klagenfurt 1:3 (1:0) Tore: 26./Danicic; 47./Knez, 64. Ekmekcic, 79./Hirschhofer

(1:0) Tore: 26./Danicic; 47./Knez, 64. Ekmekcic, 79./Hirschhofer LASK Jrs. OÖ – Allerheiligen 3:2 (2:2) Tore: 3./Grubeck(Elfer) 42./Reiter, 55./Raguz; 27./33. Trdina;

Tore: 3./Grubeck(Elfer) 42./Reiter, 55./Raguz; 27./33. Trdina; Bad Gleichenberg – St. Florian 3:0 (0:0) Tore: 6./52. Krenn, 80./Kaufmann; 93./Bytyci

Tore: 6./52. Krenn, 80./Kaufmann; 93./Bytyci Deutschlandsberg – Gleisdorf 0:1 (0:1)

OÖ-Liga/4. Runde

WSC Hertha gewann in Bad Ischl 5:2

Ein packendes Duell lieferten sich Bad Ischl und die Gäste von WSC Hertha Wels. Die Welser führten zur Pause mit zwei Toren, Bad Ischl kam durch einen Doppelpack kurz nach der Pause heran, dann sorgten die Gäste mit einen Triple-Pack für den schlussendich klaren Erfolg.

Oedt ließ dem Aufsteiger Andorf beim 4:1 keine Chance

In Andorf protestierten die Gastgeber beim Tor von Ex-LASK-Star Radovan Vujanovic gegen ein zuvor nicht gegebenes Stürmerfoul des Serben. Der Schiedsrichter ließ weiterspielen, „Radogoal“ schloss kaltblütig ab. Damit war der Torreigen gestartet. Der Tabellenführer zog noch vor dem Pausenpfiff auf 4:0 davon. Andorf gelang kurz vor Schluss nur noch der Ehrentreffer.

Bad Ischl – WSC Hertha 2:5 (0:2) Tore: 55./Gavric, 61. Curic; 34./Dramac, 43./Affenzeller, 71./Mitter, 73./ Sulimani, 78. Abraham. Gelb/Rot: Affenzeller (WE)/57.

FC Andorf - ASKÖ Ödt 1:4 (0:4) Tore: 86./Glechner; 23., 39./Vujanovic, 36./Misic, 45./Simunovic

Ergebnisse vom Freitag

Union Perg – Wallern 0:2 (0:1) Tore: 8./Reinhard, 75./Licinar

Tore: 8./Reinhard, 75./Licinar Gmunden – Donau Linz 0:0

St. Marienkirchen/P. – St. Valentin 1:1 (0:0) Tore: 66./Dieplinger; 62./Vojic

Tore: 66./Dieplinger; 62./Vojic FC Wels – Grieskirchen 2:2 (1:0) Tore: 33./Gölemez, 58./Kragl; 75./Kerekov, 85./ Pilisi. G/R: Krumphals (W), Rudelstorfer GR).

Tore: 33./Gölemez, 58./Kragl; 75./Kerekov, 85./ Pilisi. G/R: Krumphals (W), Rudelstorfer GR). Edelweiß – Micheldorf 1:0 (0:0) Tor: 48./Bogdan (Elfer)

Tor: 48./Bogdan (Elfer) Weißkirchen – Junge Wikinger 3:0 (2:0) Tore: 6./71. Sulzner, 18./Klausriegler

Tabelle: Oedt (12 Punkte) führt WSC Hertha Wels (10),Wallern (9), Edelweiß (9), St. Valentin (8) und Donau (8). Am Tabellenende warten Perg, Andorf und die jungen Wikinger aus Ried (alle 0 Zähler) nach vier gespielten Runden auf ihren ersten Punkt.

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at