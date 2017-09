Feuerwehrgroßübung in Neuhofen

Im Bezirk Linz-Land halten am Samstag 13 Feuerwehren aus dem Abschnitt Neuhofen eine Großübung ab. Von 6.00 Uhr bis Mitternacht sind sie unterwegs und trainieren Einsatzszenarien, um für den Ernstfall Routine zu gewinnen.

58 Einsätze an nur einem Tag - die Feuerwehren im Abschnitt Neuhofen sind am Samstag gefordert: In Autos eingeklemmte Menschen, Forstunfälle, eine Menschenrettung aus einem Schacht und eine von einem Kirchturm, dazu kommen Flurbrände.

ORF

„Routine und stetiges Lernen“

Das große Einsatzspektrum sei eine Herausforderung, auf die man sich am besten durch Üben vorbereite, so Übungskoordinator Jürgen Karlsböck von der Feuerwehr Neuhofen an der Krems: „Es geht darum Routine zu bekommen, immer zu lernen und auch jüngere Kollegen nach vorne zu lassen.“

„Entscheidungen in Sekunden treffen“

Erfahrung sammeln hilft erfahrenen Einsatzleitern ebenso wie Feuerwehr-Neulingen: „Entscheidungen in Sekunden zu treffen, immer schneller werden und auch sauberer arbeiten“, so die Aussagen von den Neulingen. Nach jedem Übungseinsatz gibt es Feedback, und natürlich passieren auch Fehler - aber genau deshalb wird geübt, um sie im Ernstfall dann nicht zu machen.