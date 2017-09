Alkolenker von Passanten gestoppt

Aggressive Alkolenker haben nicht nur die Polizei, sondern in einem Fall auch mehrere Passanten auf Trab gehalten. Im Bezirk Vöcklabruck hielten Zeugen einen schwer betrunkenen Mann an und hinderten ihn am Weiterfahren.

Der Alkolenker wurde genauso rabiat wie ein anderer, der den Polizisten in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) davonfuhr, so die Polizei.

Lenker reagierte nicht auf Lichthupe

In Frankenburg war einem nachkommenden Autolenker aufgefallen, dass mit dem Mann am Steuer des Wagens vor ihm etwas nicht stimmte. Doch auf die Signale der Lichthupe reagierte der Vorausfahrende nicht. Als er dann endlich einmal anhielt, kamen auch mehrere beherzte Passanten hinzu. Gemeinsam gelang es ihnen, den stark nach Alkohol riechenden Autolenker am Weiterfahren zu hindern.

Doch der 28-Jährige goutierte das überhaupt nicht. Er ging auf die Passanten los und verhielt sich auch gegenüber der Polizei so aggressiv, dass er festgenommen werden musste. Ein Alkotest ergab fast 2,5 Promille Alkohol im Blut. Dem Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde der Führerschein abgenommen.

Zweite Streife wurde angefordert

Das war bei einem weiteren Alkolenker im Bezirk Linz-Land gar nicht mehr möglich, denn der 34-Jährige besaß keine Fahrerlaubnis. Ihm musste die Polizei allerdings erst kilometerweit nachfahren, bis er endlich angehalten werden konnte. Dieser Kandidat erwies sich als so rabiat, dass sicherheitshalber eine zweite Polizeistreife angefordert werden musste.

Der Mann hatte mehr als 1,7 Promille Alkohol im Blut. Und auch der Passauer Polizei ist ein oberösterreichischer Alkolenker ins Netz gegangen. Der Mann ist nun ebenfalls seinen Führerschein los.