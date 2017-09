Lenkerkontrolle führte zu Drogenring

Eine Fahrzeugkontrolle hat in Wels einen Drogenring auffliegen lassen. Ein Autolenker war mit Suchtgift erwischt worden - das brachte Ermittlungen ins Rollen, die schließlich zu 46 Hausdurchsuchungen führten.

Bei der Verkehrskontrolle am 17. März in Wels war Polizisten in einem Pkw ein süßlicher Geruch aufgefallen. Ein Drogentest des Lenkers bestätigte den Verdacht des Suchtmittelkonsums. Daraufhin wurden umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Mindestens 136 Kilo Cannabis importiert

Bei Hausdurchsuchungen wurden verschiedenste Drogen und zahlreiche illegale Waffen sichergestellt. 14 Verdächtige sind in Haft, fast 30 weitere Drogenhändler und über 50 Abnehmer wurden angezeigt. Der Drogenring soll mindestens 136 Kilogramm Cannabis aus Tschechien nach Österreich gebracht und hier verkauft haben. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.