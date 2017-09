17-Jähriger attackierte Betreuerin

Zu einer körperlichen Attacke ist es in einer Unterkunft für minderjährige Asylwerber im Bezirk Urfahr-Umgebung gekommen. Ein 17-jähriger Bursch aus Afghanistan ging auf eine Betreuerin los.

Es ging offenbar um eine Lappalie: Der 17-Jährige dürfte sich am Dienstag in der Küche der Wohneinrichtung für minderjährige Flüchtlinge am Kühlschrank bei Lebensmitteln bedient haben, die einem anderen Bewohner gehörten. Als die 51-jährige Betreuerin aus Freistadt ihn zurechtwies, rastete der Jugendliche aus und attackierte die Frau.

Frau musste in Krankenhaus

Er soll sie mit Wucht gegen eine Wand gestoßen haben. Dabei zog sich die Frau Verletzungen zu, die im Spital behandelt werden mussten. Die Polizei nahm den 17-Jährigen vorübergehend mit. Er wurde angezeigt und in eine andere Unterkunft in Linz verlegt.