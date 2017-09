Ergebnisse RL-Mitte und OÖ-Liga

Am Länderspiel-Wochenende machen Bundesliga und Erste Liga Pause. So bot sich Freitagabend den Klubs in der Regionalliga Mitte und OÖ-Liga die Möglichkeit, sich die Aufmerksamkeit der Fußballfreunde zu erspielen.

In Stadl-Paura sah es bis zur Pause mit einer 1:0-Führung gegen Klagenfurt gut für die Hausherren aus. Nach der Pause drehten die Kärntner Violetten aber die Partie zu einem klaren Auswärtserfolg.

LASK-Juniors zurück auf der Siegerstraße

Nach zwei Niederlagen kehrten die LASK Juniors OÖ im Heimspiel gegen Allerheiligen wieder auf die Siegerstraße und – zumindest bis Samstag – auf Platz 3 der Tabelle zurück. Der Schiedsrichter zückte gegen Allerheiligen in der Anfangsphase eine rote, gegen die Oberösterreicher in der Schlussphase eine gelb-rote Karte.

St. Florian kommt nicht in Schwung

Für das Schlusslicht St Florian war das Antreten in Bad Gleichberg keine Kur-Spaziergang. Hielt man in der ersten Hälfte die Partie noch relativ offen, so konnten die Gastgeber den zweiten Abschnitt wesentlich erfolgreicher gestalten, um als 3:0-Sieger vom Platz zu gehen.

Regionalliga Mitte/8. Runde

Ergebnisse vom Freitag

Stadl-Paura – Klagenfurt 1:3 (1:0) Tore: 26./Danicic; 47./Knez, 64. Ekmekcic, 79./Hirschhofer

LASK Jrs. OÖ – Allerheiligen 3:2 (2:2) Tore: 3./Grubeck(Elfer) 42./Reiter, 55./Raguz; 27./33. Trdina;

Bad Gleichenberg – St. Florian 3:0 (0:0) Tor: 6./52. Krenn, 80./Kaufmann; 93./Bytyci

Deutschlandsberg – Gleisdorf 0:1 (0:1)

Samstags-Programm

16:00 Gurten – Weiz

18:00 Kalsdorf – WAC

18:00 Lafnitz – Vorwärts Steyr

OÖ-Liga/4. Runde

Wallern, Edelweiß, St. Valentin im Aufwärtstrend

Wallern arbeitete sich mit einem 2:0-Auswärtserfolg in Perg vorläufig auf Platz 2 der Tabelle vor, Edelweiß gelang mit einem knappen Heimsieg über Micheldorf der Sprung auf Platz 3 während Aufsteiger St. Valentin mit einem Remis in St. Marienkirchen den nächsten Punkt einfahren konnte und zumindest bis Samstag auf Platz 4 steht.

FC Wels vergibt 2:0 Führung

Ein Lebenszeichen gelang Absteiger Grieskirchen mit einem 2:2 auswärts beim FC Wels. Die Trattnachtaler lagen dort schon 0:2 im Rückstand, konnten aber das Ruder noch herum werfen. Für den FC sind das zwei verlorene Punkte und ein kleiner Sprung nach unten in der Tabelle.

Weißkirchen schreibt im Derby der Sieglosen an

Weißkirchen gelang der erste Saisonsieg mit dem 3:0 über die noch immer punktelosen Jungen Wikinger aus Ried.

Ergebnisse vom Freitag

Union Perg – Wallern 0:2 (0:1) Tore: 8./Reinhard, 75./Licinar

Gmunden – Donau Linz 0:0

St. Marienkirchen/P. – St. Valentin 1:1 (0:0) Tore: 66./Dieplinger; 62./Vojic

Tor: 33./Gölemez, 58./Kragl; 75./Kerekov, 85./ Pilisi. G/R: Krumphals (W), Rudelstorfer GR).

Edelweiß – Micheldorf 1:0 (0:0) Tor: 48./Bogdan (Elfer)

Weißkirchen – Junge Wikinger 3:0 (2:0) Tore: 6./71. Sulzner, 18./Klausriegler

Samstag:

16:00 Bad Ischl – WSC Hertha

16:00 ASKÖ Ödt

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at