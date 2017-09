Stauchaos wegen Sperre des Mona-Lisa-Tunnels

Großer Ärger hat sich Freitagfrüh bei zahlreichen Autofahrern auf dem Weg nach Linz breit gemacht. Die Sperre des Mona-Lisa-Tunnels der Umfahrung Ebelsberg löste ein Verkehrschaos mit langen Staus in Ebelsberg und ganz Linz aus.

Der Tunnel wird derzeit auch als Ausweichroute genutzt, weil auf der Steyregger Brücke noch bis 9. September gebaut wird und es dort immer wieder zu Stau kommt. Viele Pendler aus dem Raum Perg und den Gemeinden östlich von Linz weichen daher über den Mona-Lisa-Tunnel aus und waren Freitagfrüh überrascht, dass er nun gesperrt ist.

Für viele Autofahrer „Wahnsinn“

Bei der Radio Oberösterreich-Verkehrsredaktion beschwerten sich zahlreiche Autofahrer am Verkehrstelefon über den „Wahnsinn“, beide Bauarbeiten gleichzeitig durchzuführen. Viele Autofahrer brauchten am Freitag über eine Stunde länger nach Linz. Auch am Nachmittag war das Erreichen der A1 von Linz aus mehr als mühsam und langwierig.

Durchaus vorausgeplant

Verantwortlich für die Sperre des Tunnels ist der Magistrat Linz der betont, dass es keine andere Möglichkeit gegeben hätte. Karl Ludwig von der Bau- und Bezirksverwaltung Linz sagt im Interview mit dem ORF Oberösterreich: „Es tut uns natürlich sehr leid, dass zu entsprechend verkehrsbehindernden Maßnahmen gekommen ist.“

Es gebe natürlich eine Koordination mit der Landesstraßenverwaltung und dem Stadtpolizeikommando Linz im Vorfeld. Es seien der Urlauberrückreise- und der Einkaufsverkehr berücksichtigt worden, besonders aber auch alle anderen Baustellen, so Ludwig.

ORF

Durch Großereignisse wie die Klangwolken oder das Brucknerfesthätte sich auch kein besserer Termin gefunden. „Die Vorabstimmung mit dem Land Oberösterreich und der Stadtpolizei hat Mitte Juni stattgefunden. Und dann muss man eben das entsprechende Gerät, die Arbeiter, die Firmen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt vor Ort haben. Das war halt leider jetzt der Fall.“

Der Mona-Lisa-Tunnel bekommt einen neuen Straßenbelag, der laut Stadt rutschfester sein soll. Damit soll die Sicherheit im Tunnel erhöht werden. Montagfrüh soll der Tunnel wieder freigegeben werden.