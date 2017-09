Frontalzusammenstoß mit Anhänger

Unwahrscheinliches Glück hatte ein 79-Jähriger bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw-Anhänger. Der Anhänger hatte sich auf der B139 von einem entgegenkommenden Auto gelöst. Der Pensionist blieb unverletzt.

Der 79-jährige Trauner war mit seinem Auto auf der Kremstal Straße bei Neuhofen an der Krems unterwegs. In der sogenannten Ziegelwerk-Kurve kam ihm ein Ansfeldener Auto mit einem Anhänger entgegen. In der Kurve löste sich plötzlich der Anhänger samt Kupplung und rollte auf die Gegenfahrbahn.

Keine Chance auszuweichen

Der Pensionist hatte keine Chance auszuweichen und prallte nahezu ungebremst gegen das führerlose Gefährt. Die Wucht des Zusammenstoßes war so groß, dass das Auto des 79-Jährigen völlig demoliert wurde.

79-Jähriger blieb unverletzt

Der Lenker selbst hatte aber großes Glück und blieb unverletzt. Unklar ist, ob die abnehmbare Anhängerkupplung defekt oder einfach nicht richtig eingerastet war.