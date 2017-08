Eröffnungsgala der Oberbank

Mit einer großen Gala wurde Mittwochabend die Erweiterung der Oberbank in Linz eröffnet. Das Gebäude mit seinem markanten Übergang in luftiger Höhe hat 70 Millionen Euro gekostet und bietet Platz für 550 Beschäftigte.

Der Neubau bildet mit den anderen Gebäuden der Oberbank an der Donaulände die Zentrale. Auch dieses Bauvorhaben spiegle den Wirtschaftaufschwung und den Optimismus, meinten Landeshauptmann Thomas Stelzer und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger in ihren Ansprachen.

Investition von 70 Millionen Euro Zwei Jahre Bauzeit und 70 Millionen Euro wurden in den Neubau investiert, der mit den anderen Gebäuden die Zentrale bildet.

Die Wirtschaft strotzt derzeit nur so vor Optimismus. Laut EU-Kommission ist die positive Stimmung im August erneut gestiegen und hat in der Euro-Zone den besten Wert seit zehn Jahren erreicht. Auch Oberbank-Chef und Hausherr Franz Gasselsberger zeigte sich in Sachen Aufschwung zuversichtlich, wobei der erstarkte Euro den Aufschwung dämpfen könnte, weil Exporte schwieriger werden und weil ein starker Euro auch die Zinsen wieder ansteigen lassen könnte.

Axel Greiner, der Präsident der Industriellenvereinigung, geht dagegen von einem längeren Aufschwung aus. Die Politik forderte er aber auf, sich auf den nächsten Abschwung vorzubereiten. Robert Ottel, der Finanzvorstand der voestalpine rät dazu, das Land durch Sparen und durch sinnvolles Vorbereiten auf die Zukunft in Bildung und Infrastruktur vorzubereiten.

Link: