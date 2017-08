Wohnungspreise steigen weiter

Dass Eigentumswohnungen immer teurer werden, zeigt die Erhebung des Maklerverbundes RE/MAX. Im ersten Halbjahr stieg die Anzahl der verkauften Wohnungen um sechs Prozent, auch bei den Preisen geht es weiterhin nach oben.

2.790 Eigentumswohnungen wurden im ersten Halbjahr 2017 in Oberösterreich verkauft - das ist ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 6,3 Prozent. Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres in Oberösterreich Wohnungen im 506 Millionen Euro gekauft.

Weniger Wohnungen in Linz verkauft

In Linz, dem größten Wohnungsmarkt Oberösterreichs, ist die Zahl der verkauften Wohnungen sogar leicht gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 gesunken. Aber nicht, weil es keine Interessenten gegeben hätte, sondern weil die Preise für immer mehr Kaufinteressenten zu hoch sind, so ein Makler aus der Landeshauptstadt. Im Schnitt kostet eine Eigentumswohnung in Linz 191.000 Euro, fast zehn Prozent mehr als vor einem Jahr.

Große Preisunterschiede in Bezirken

Nutznießer des überhitzten Linzer Wohnungsmarktes war der sogenannte Speckgürtel. Im Bezirk Linz-Land hat sich die Zahl der Wohnungsverkäufe fast verdoppelt, auch weil hier viele neu gebaute Wohnungen auf den Markt kamen. Damit ergibt sich auch der Durchschnittspreis für eine Wohnung im Bezirk Linz-Land von über 203.000 Euro. Im Bezirk Grieskirchen dagegen liegt der Durchschnittspreis bei knapp 114.000 Euro.

