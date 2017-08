Walding: Bleiberecht für Familie abgelehnt

Vergangene Woche konnte eine armenische Familie, die seit Jahren in Walding lebt, nach Protesten von der drohenden Abschiebung bewahrt werden. Jetzt wurde der Antrag auf humanitäres Bleiberecht abgelehnt.

Die Armenier sind seit sechs Jahren in Österreich. Der Mann und Vater war erst vor wenigen Wochen an Krebs gestorben und liegt in Walding begraben. Vor einer Woche konnte die Abschiebung noch einmal in letzter Sekunde gestoppt werden, dank massiver Proteste aus der Gemeinde und kirchlicher Organisationen. Auch mit dem Hinweis, dass der Antrag auf humanitäres Bleiberecht noch nicht entschieden sei – mehr dazu in Flüchtlingsfamilie darf nach Protesten bleiben (ooe.ORF.at; 22.8.17)

Antrag auf humanitäres Bleiberecht abgelehnt

Seit Mittwoch gibt es diesen Bescheid - und er ist negativ, samt dem Hinweis, dass eine Abschiebung möglich ist. Das bestätigt Brigitte Raffeiner vom Integrationsnetzwerk „Überbrücken“, das sich um die Familie kümmert. Die Kinder, sieben und neun Jahre alt, beide gehen in Walding zur Schule, seien völlig verunsichert, seitdem der negative Bescheid eingetroffen ist, so Raffeiner.

Mutter in Krankenhaus gebracht

Die Mutter brach nach Angaben von Raffeiner zusammen und befand sich am Mittwoch im Neuromed-Campus in Linz, die frühere Wagner-Jauregg Landesnervenklinik. Ob es nun tatsächlich zur Abschiebung kommt, ist offen.