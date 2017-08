Lebensrettung am Attersee

In Nußdorf am Attersee ist eine 71-jährige Pensionistin aus Enns am Mittwoch beinahe ertrunken. Dass sie überlebte, ist pures Glück, denn ein Notfallsanitäter war zufällig in der Nähe.

Der Sanitäter Werner Leibner war rein zufällig im Stützpunkt der Wasserrettung Nußbach ganz in der Nähe der Unfallstelle, als das Unglück passierte, wie er gegenüber dem ORF OÖ sagte: „Ich hatte gerade die Tür des Stützpunkts versperrt, als eine junge Dame auf mich zu gerannt kam und mich bat, einer älteren Dame zu helfen. Ich habe sofort einen Notfallcheck gemacht. Sie hat sehr ‚gebrodelt‘, also viel Wasser in der Lunge gehabt.“

Längere Zeit unter Wasser gewesen

Laut Augenzeugen sei die Frau längere Zeit unter Wasser gewesen, so Leibner. Die Frau dürfte beim Schwimmen einen Schwächeanfall erlitten haben. Zwei andere Schwimmer hätten die 71-jährige schließlich an Land gezogen, nachdem sie den Kampf der Frau mitbekommen hatten. „Ich hatte zum Glück auch Sauerstoff mit“, so Leibner, „und habe nur das gemacht, was wir täglich trainieren.“