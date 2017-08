17-Jähriger prallte in Holzstoß: Freund tot

Ein 17-Jähriger, der bei einem Verkehrsunfall Montagabend in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) schwer verletzt worden war, ist am Mittwoch im Spital gestorben. Am Steuer des Pkws war sein gleichaltriger Freund gesessen.

Der Wagen war in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Stoß aus Baumstämmen geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Tage nach Unfall verstorben

Der Lenker und sein 16-jähriger Beifahrer blieben unverletzt, so die Polizei. Der 17-Jährige, der auf der Rückbank mitgefahren war, erlitt schwere Verletzungen, denen er zwei Tage später erlag.