Unbekannte scheiterten an Bankomat

Mit roher Gewalt haben Unbekannte in Rohr im Kremstal versucht, einen Bankomaten aufzubrechen. Die Täter dürften aber gestört worden sein, denn sie flüchteten ohne Beute.

In der Nachten auf Dienstag hatten die unbekannten Täter ein Seitenfenster der Bank in Rohr eingeschlagen und waren so ins Foyer des Geldinstitutes gelangt. Dort machten sie sich sofort mit schwerem Werkzeug daran, den Bankomaten aufzubrechen. Mit Brecheisen und Hämmern schlugen sie auf das Gerät ein, konnten aber nicht bis zur Geldkassette vordringen.

laumat.at/Matthias Lauber

Fahndung brachte kein Ergebnis

Die Polizei vermutet, dass die Täter gestört wurden und etwas überhastet die Bank verlassen mussten. Sie flüchteten ohne Beute. Genauere Beschreibungen der Einbrecher oder ihres Fluchtfahrzeuges lagen am Dienstag nicht vor. Eine Fahndung in der Nacht brachte keine Ergebnisse.